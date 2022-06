I vantaggi dei telefoni cellulari Huawei

Se siete interessati ad acquistare un nuovo telefono cellulare, probabilmente avete sentito parlare di telefoni cellulari Huawei. Questi dispositivi moderni dispongono di processori robusti e supporto per architetture di rete popolari e frequenze mainstream. I telefoni cellulari Huawei dispongono anche di eleganti finiture opache rifrangenti, layout ergonomico, ampi display touchscreen e più fotocamere per scattare bellissime foto. I telefoni Cellulari Huawei dispongono anche di sensori di impronte digitali. Per rendere la scelta di un telefono cellulare Huawei facile, continuare a leggere per conoscere i vantaggi di ogni modello.

S9 Bis

Il Huawei Y9a è un telefono cellulare che ha lo stesso aspetto del Huawei Mate 30. Le sue dimensioni sono 163,5 x 76,5 x 8,95 mm e pesa meno di 200 grammi. Ha un sensore di impronte digitali, che aiuta a proteggere le informazioni personali.

Y9a è uno smartphone con un display da 6,63 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto di 20:9. Questo dispositivo ha un processore MediaTek Helio G80 octa-core da 1,8 GHz e 6 GB di RAM. Funziona Android 10 e supporta la ricarica veloce proprietaria. La sua capacità della batteria è 4300mAh. La sua fotocamera è una fotocamera grandangolare da 16 MP.

Huawei Y9a ha un display 6.63-inch e funziona con Android 10.0. È alimentato da un processore Octa-core e un chipset MediaTek. Il telefono viene fornito con 6GB o 8GB di RAM e ha uno scanner di impronte digitali sul lato per un meccanismo di sblocco veloce.

Compagno 40 Pro

Se sei interessato a un telefono economico che ti dia un buon rapporto qualità-prezzo, Huawei Mate 40 Pro potrebbe essere quello che fa per te. Le caratteristiche del dispositivo sono sorprendentemente alte, ed è ricco di un sacco di tecnologia avanzata per il prezzo. Huawei Mate 40 Pro è disponibile in una varietà di colori, tra cui Argento Mystic, bianco e nero.

Oltre a un display di alta qualità, Huawei Mate 40 Pro è anche dotato di una batteria di grandi dimensioni, che ti offrirà un tempo di utilizzo prolungato. Huawei Mate 40 Pro ha un app store, che puoi scaricare gratuitamente. Oltre ad Android, Huawei ha anche un proprio app store che consente di scaricare applicazioni da fornitori di terze parti.

Serie P30

Se stai pensando di acquistare uno dei nuovi telefoni cellulari della serie Huawei P30, hai molto da considerare. Huawei P30 è un telefono straordinario che farà girare la testa. I suoi piccoli tocchi sul vetro posteriore creano rifrazioni luminose scintillanti che sono assolutamente bellissime. È possibile scegliere tra Ambra Alba, respirazione di cristallo, bianco perla, Aurora, e colori neri. Se non siete in metallo, si potrebbe preferire il modello nero.

Il Huawei P30 ha un triplo loadout della fotocamera. La sua fotocamera principale 40MP è uno sparatutto Super Spectrum, il che significa che vede la luce RYYB invece della luce RGB. Le immagini risultanti sono più vivaci e sono progettate per situazioni di scarsa illuminazione. Il P30 di Huawei ha un sensore di impronte digitali per una maggiore sicurezza. Huawei P30 Pro è anche il primo telefono con fotocamera dotato di un sensore SuperSensing.

Se sei nel mercato per un nuovo telefono cellulare, non puoi sbagliare con Huawei P30 o Huawei Pro. Entrambi presentano lo stesso processore Kirin 980, tacche waterdrop sulla parte superiore del display e sensori ottici di impronte digitali in-display. Huawei P30 Pro presenta un’estetica di design simile, con cornici metalliche inserite tra i pannelli di vetro. Entrambi presentano finiture perlescenti sul retro.

Godere di serie

La serie di telefoni cellulari Huawei Enjoy offre un’opzione conveniente per coloro che non vogliono spendere un sacco di soldi. Il Enjoy 20 è venuto con un modello 5G e una tacca waterdrop, che aggiunge al suo design elegante. Vanta anche un enorme display LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione ad alta definizione. Questo smartphone è alimentato da un processore 5G dual-mode MediaTek Dimenity 720 (MT6853) e supporta 4/6GB di RAM e 128GB di memoria.

Huawei Enjoy 20 Plus è disponibile in quattro colori: Galaxy Silver, Cherry Snow Clear Sky, Emerald Green e Magic Night Black. Entrambi i modelli offrono una buona durata della batteria, che li rende scelte eccellenti per l’uso quotidiano.

Mentre Huawei Enjoy 9 Plus e Huawei Enjoy Max sono simili all’Honor 8X Max, in realtà appartengono alla stessa serie. Mentre i due telefoni condividono molte funzionalità, il nuovo Enjoy 9 Plus presenta il marchio Huawei e le specifiche leggermente diverse dall’Honor 8X Max.