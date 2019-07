I “The Brothers” trionfano al Sicily tribute contest

La Band Agrigentina si laurea migliore Band Siciliana regionale 2019. Risultato Storico per la Band Agrigentina “The Brothers”, che a Pedara (Catania) riesce a trionfare a livello regionale classificandosi al PRIMO POSTO in classifica. La band capitanata da Rino Ghiraldi , ottiene voti da capogiro, vincendo nella categoria “Tributo alle canzoni Siciliane” toccando per mano tutto il calore di un intera Sicilia. Bottino pieno per una band che nel giro di soli 4 anni, è riuscita prima a conquistare la Televisione lo scorso anno nel programma “Insieme”, invitati poi come ospiti al Beer Music Fest di Cosenza e quest’anno la ciliegina sulla torta con il primo posto al Sicily tribute Contest, oltre centinaia di concerti durante l’anno in giro per la Sicilia. A fine serata, la band, ha dichiarato: << Siamo felicissimi per questa vittoria, la dedichiamo all’affetto delle persone che ci seguono, al nostro Maestro Ivan che è sempre con noi e la dedichiamo particolarmente a Lello Analfino che ci ha sostenuto in questo percorso credendo in noi, è un onore.>> alla domanda dei futuri progetti: << Non ci poniamo nessun limite, ci saranno tantissime altre novità. Vincere era fondamentale per noi, facciamo le cose con i giusti tempi, camminando e crescendo sempre di più”. >> Cosa ha spinto la gente a votare i The Brothers? << Crediamo fortemente alla nostra originalità, non siamo copie di nessuno. Siamo sempre noi stessi sia sul palco che fuori dal palco e ci fa piacere, guardandoci intorno, che tanti gruppi prendano spunto da noi. >>. I The Brothers, adesso, continueranno il loro Tour “E’ Tempo di Ballare Tour” in giro per la Sicilia.