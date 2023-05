I termini digitali per il gioco virtuale 

“Settore che vai, terminologia che trovi”: se dovessimo riadattare l’antico detto, probabilmente suonerebbe più o meno così. Ogni campo, dal più tecnico al meno specializzato, ha un suo glossario che a volte rappresenta una barriera per chi è alle prime armi, e il mondo dei casinò giochi online non fa eccezione, anche se per fortuna, la terminologia non è poi molto complicata. Un esempio è quello dei bonus bonus senza deposito che, proprio come fa intuire il termine, sono dei bonus (quindi dei vantaggi) non legati a un deposito.

Facciamo un piccolo passo indietro e vediamo il rapporto che intercorre tra un bonus e un deposito nei portali di gioco online. Quando le società di gioco online i casinò decidono di offrire una promozione ai propri player, di regola richiedono che l’utente effettui prima una ricarica sul suo conto di gioco. Niente di diverso rispetto a quanto succede con le promozioni per altri tipi di servizi, con cui possiamo ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto o una maggiorazione della quantità ottenuta pagando lo stesso prezzo.

Quando il bonus è senza deposito invece, non viene richiesto nessun contributo da parte del giocatore, il quale può semplicemente iscriversi e completare le necessarie verifiche dell’identità se è un nuovo utente, oppure fare clic direttamente su tasti come “Accetta bonus” o “Attiva bonus” se è già iscritto. La semplicità con cui è possibile usufruire di questi bonus è invitante ed è per questo che si tratta di bonus molto ricercati nei casinò online, anche se non è molto facile riuscire a individuarli.

Come può essere utilizzato un bonus senza deposito? Questa è un’altra domanda molto frequente, anche per chi è esperto di gambling. La risposta però varia a seconda del portale di gioco e dei termini stabiliti ai fini dell’utilizzo del bonus. Saranno infatti proprio le condizioni del bonus a stabilire tre aspetti fondamentali:

Entro quando il bonus senza deposito deve essere utilizzato; Su quali giochi del casinò può essere speso; Quali requisiti minimi di puntata devono essere soddisfatti per poter riscattare il bonus, quindi quante volte l’importo del bonus deve essere scommesso per poter essere prelevato.

Si tratta di informazioni importanti e che vengono descritte nelle apposite sezioni, prima di accettare il bonus senza deposito. Anche se possono risultare un po’ noiose da leggere, tuttavia ci rendono consapevoli del tipo di offerta che stiamo accettando e come procedere per poterne trarre un effettivo vantaggio. Dedicare un minuto alla loro lettura è quindi un tempo decisamente ben speso!

Dal punto di vista pratico diverse sono le modalità con cui il bonus senza deposito può essere utilizzato. A titolo di esempio, potrebbe essere un credito suddiviso in denaro for fun e in giri gratis: il primo può essere puntato su qualsiasi gioco da casinò (salvo diversamente specificato dal sito stesso), mentre i giri gratis vanno necessariamente utilizzati sulle slot machine. Anche in quest’ultimo caso, si tratterà di sapere su quali video slot del sito sarà possibile spendere il bonus: a volte si tratta di tutti i giochi, mentre in altri casi potrebbero essere selezionate solo le slot di un determinato provider o ispirate a uno stesso tema. Varietà quindi è la parola chiave di questo tipo di promozione, in linea con la versatilità che il mondo dei casinò online offre da sempre.