I Tammura di Girgenti al Mandorlo in Fiore: in scena la tradizione della mietitura del grano

La memoria che diventa spettacolo. Le radici che salgono sul palco. In occasione della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, “I Tammura di Girgenti” porteranno in scena una performance che affonda nel cuore delle tradizioni agrigentine, mettendo al centro la mietitura del grano e il pane votivo, simboli identitari legati alla festa di San Calogero.

La storia del Santo Nero racconta che nel V secolo, giunto in Sicilia per evangelizzare durante un periodo di peste, percorresse le viuzze della città mentre la popolazione, affacciata alle finestre, gli porgeva in dono il pane. Quel gesto semplice è diventato nel tempo un rito collettivo. Il tipico pane votivo, arricchito e aromatizzato con semi di finocchio, è oggi simbolo di guarigione e richiama la vocazione taumaturgica del Santo.

In particolare, la prima e la seconda domenica di luglio, i fedeli – per grazia ricevuta – fanno benedire il pane, lo lanciano verso il Simulacro e lo condividono con i devoti. Suggestiva la seconda domenica, quando sfilano le tradizionali moto ape bardate e addobbate con spighe di grano in occasione della storica “Sagra del Grano”.

È dentro questo intreccio di terra, fede e identità popolare che si inserisce l’esibizione prevista venerdì 13 marzo al Palacongressi, nell’ambito del programma ufficiale del Mandorlo in Fiore. “I Tammura di Girgenti” proporranno una performance coreografica che unirà musica e danza sulle note del brano “La mietitura di li Grazi”.

Il canto, tratto dal repertorio del gruppo di ricerca popolare del Sannio e rivisitato nel testo da Alessia Bongiovì, sarà eseguito a tre voci da Alessia Bongiovì, Biagio Licata e Rosario Russo, in una narrazione musicale che celebra il lavoro nei campi e il legame profondo con il grano.

Il presidente Biagio Licata sottolinea:

«Per noi è sempre un immenso piacere e un forte senso di appartenenza al territorio esprimere le nostre origini, raffigurate nelle materie prime della nostra amata terra. La canzone “La mietitura di li Grazi” è un inno al lavoro, alla terra, alla fede e alla tradizione. Una rappresentazione che vuole rafforzare il rapporto tra il pane e San Calogero, simboli identitari della nostra comunità».

L’esibizione si inserisce nel ricco cartellone del Mandorlo, confermando l’impegno de “I Tammura di Girgenti” nella valorizzazione del patrimonio culturale, religioso e agricolo del territorio agrigentino.

«Ringrazio il coordinatore dott. Carmelo Cantone e tutto il suo staff – conclude Licata – per l’opportunità che viene data all’associazione di esprimere le proprie potenzialità».

