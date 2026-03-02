Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso il provvedimento del Dacur, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di quattro soggetti resisi responsabili della rissa avvenuta nella serata dello scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea, nella centralissima piazza Roma. A scontrarsi a colpi di calci e pugni, verosimilmente a causa di una discussione per futili motivi, sono stati quattro giovani di due fazioni opposte. La zuffa, avvenuta nelle immediate vicinanze di due locali di pubblico trattenimento, si è protratta per un paio di minuti durante i quali i responsabili si sono affrontati con violenza fino a quando i rissosi sono stati separati anche grazie all’intervento di altri giovani.

Le varie fasi dell’alterco sono state puntualmente ricostruite dai carabinieri in servizio alla locale Stazione grazie ai filmati estrapolati dalle videocamere di sorveglianza presenti sui luoghi, acquisite dalla Polizia municipale già all’indomani dell’evento. L’attività info-investigativa svolta consentiva di identificare immediatamente due giovani del posto, di 20 e 19 anni, facenti parte di uno dei gruppi antagonisti.

Gli altri due giovani, invece, sono stati identificati grazie alla collaborazione dei militari della Tenenza di Ribera essendo in quel comune residenti; si tratta di due giovani fratelli rumeni rispettivamente di 29 e 23 anni. In seguito all’attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il questore di Agrigento ha emesso i provvedimenti di Daspo Willy nei confronti dei quattro giovani denunciati per rissa. Per tutti è scattato il divieto di accedere ai locali di pubblico trattenimento presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi della rissa, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, per un periodo di un anno.

