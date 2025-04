Il club delle mamme “Pina Tricoli Livatino” di Canicattì, con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, nell’ambito delle iniziative a favore dei bambini e dei ragazzi delle strutture ed ospedali pediatrici Italiani, ha organizzato un evento presso l’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. I “Super Eroi Acrobatici” hanno fatto visita speciale ai bambini ricoverati, calandosi dal tetto per regalare loro una dolce sorpresa e un momento di gioia e meraviglia. Un’emozione unica – per il periodo pasquale – per portare sorrisi e spensieratezza ai veri piccoli eroi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp