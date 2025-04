I dirigenti di EgoGreen ed ACI Agrigento hanno firmato Nella Valle dei Templi un accordo strategico che, grazie all’adesione anche di altri Automobili Club di Sicilia e Calabria, consentirà ai Soci ACI da una parte, ed ai Clienti EgoGreen dall’altra, di usufruire di prodotti e servizi particolarmente vantaggiosi, presso le circa 70 Delegazioni ACI di Sicilia e Calabria.

La cerimonia di presentazione dell’accodo si è svolta stamani a Casa Diodoros, durante una conferenza stampa. All’evento erano presenti il presidente dell’ Automobile Club di Agrigento Salvatore Bellanca, presidente dell’Automobile Club di Catania, Carlo Alessi e il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano e Marcello Giavarini, presidente di EgoGreen.

Nel suo intervento, Marcello Giaravini ha sottolineato che si tratta di “un’iniziativa che promuove la mobilità sostenibile e rende l’energia più accessibile.

Grazie a questa convenzione sarà possibile non solo usufruire dei servizi automobilistici, ma anche acquistare luce e gas, con vantaggiose tariffe e trasparente, questa è importantissima.

Servizi pensati per l’automobilismo e per la famiglia. Si tratta di un passo concreto verso un futuro più responsabile, dove ogni automobilista può contribuire alla transazione energetica. Oltre ai benefici economici per le famiglie, noi di EcoClean crediamo profondamente nel valore etico di questo accordo. La sinergia tra pubblico e privato rappresenta un incontro tra la tradizione di Automobil Club ed EcoGreen che investe in tecnologie completamente digitali e soluzioni all’avanguardia.

Questa iniziativa dimostra che pubblico e privato possono collaborare per modificare il modo in cui viviamo l’energia e la mobilità”.

Nei loro interventi i presidenti di Automobil Club presenti hanno illustrato i vantaggi per i loro soci a cui ACI fornisce già da tempo numerosi servizi di vario genere (da quelli assicurativi, a quelli a carattere sociale, all’assistenza) e adesso con questo accordo si apre un nuovo capitolo per la mobilità sostenibile in Sicilia e Calabria verso cui Aci è impegnata.

Presente per l’amministrazione comunale l’assessore Carmelo Canto. Il giornalista Cesare Sciabbarrà ha moderato la conferenza stampa.

