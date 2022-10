“I soliti ignoti”, davanti ad Amadeus l’agrigentina Laura Danile

Ha preso parte, nella puntata andata in onda ieri sera, 3 ottobre, alla trasmissione di Rai Uno “I Soliti ignoti” condotta da Amadeus. A partecipare al programma tv Laura Danile che si è presentata con il suo mestiere, quello di guida turistica nella Valle dei Templi. “Qualche mese fa, in piena estate, ricevo una telefonata: Pronto Laura, sono del programma “I Soliti ignoti”, racconta l’agrigentina. E da lì parte una trafila che a settembre l’ha portata a Roma. “Entrare dietro le quinte di un programma televisivo è una esperienza interessante: per 40 minuti di puntata abbiamo lavorato 8 ore tra prove, scelta outfit, trucco, parrucco, consigli, microfoni e altro, seguiti passo passo da una squadra molto professionale e disponibile”, racconta entusiasta Laura. Tante le telefonate ricevute dopo la messa in onda e “i commenti più belli – dice- sono stati quelli dei bimbi: “Certo che è lei che fa tour nella Valle dei Templi” ignari del fatto che ci possa essere chi nemmeno sa dove collocare questo sito straordinario”.

Con la sua partecipazione al programma di Rai Uno, Laura ha promosso, di fatto, la Valle dei Templi a livello nazionale.