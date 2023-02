I segreti per un sorriso perfetto

Una persona sembra più bella quando sorride. La frase celebre di Frances Hodgson Burnett, sintetizza quanto importante sia per ognuno di noi sorridere. Un sorriso che riflette luminosità è importante per la nostra vita. Sorridere in modo sano ci aiuta nei rapporti con gli altri. Significa che godiamo di buona salute e poi ci sarà utile nella quotidianità, perchè mostrare denti bianchi e puliti è sintomo di benessere. Ma per farlo occorre seguire alcuni accorgimenti pratici. Il dottor Giovanni Castorina, vero professionista del sorriso, ci svela i 5 segreti per avere sempre denti sani e bianchi, ovvero un sorriso perfetto:

Punto numero uno la pulizia dei denti. Per prendersi cura del proprio sorriso, spiega Castorina, occorre lavare i denti con spazzolino, dentifricio e filo interdentale dopo ogni pasto (almeno tre volte al giorno) per circa 2-3 minuti. Questo consente di eliminare la placca batterica. E’ importante scegliere uno spazzolino dalla testina medio-piccola in modo da arrivare in tutte le zone della bocca. Castorina suggerisca inoltre di sostituire lo spazzolino almeno ogni tre, quattro mesi. E’ preferibile utilizzare un dentifricio a base di fluoro per rendere lo smalto più resistente. Ma occorre anche sottoporsi regolarmente a sedute d’igiene orale professionale per la rimozione del tartaro che si forma nelle zone dove è più difficile la pulizia domiciliare e maggiore il ristagno di saliva.

Il secondo punto il “Trattamento sbiancante”.

Cosa si può fare per ripristinare il bianco naturale dei denti? Nel caso in cui i denti siano pigmentati a causa di stili di vita errati o scarsa igiene orale, si potrebbero ottenere già dei buoni risultati attraverso una profonda pulizia professionale: ci si può sottoporre a una tecnica di deplaquing, che consente di eliminare le discromie. Si passa poi alla procedura di eliminazione dell’eventuale tartaro e tessuto con la tecnica del debridement. Se queste tecniche, che servono per mantenere il cavo orale in salute, non danno gli esiti sperati, si può ricorrere allo sbiancamento vero e proprio.

Infine Odontoiatria estetica. Per avere labbra e linee del viso esteticamente perfette Rimodelliamo con il filler per colmare e livellare le rughe del contorno occhi (le cosiddette zampe di gallina) e della bocca; Aumentare/rimodellare il volume di labbra sottili; Correggere i solchi naso-labiali; Plasmare forma e volume di zigomi, mento e fronte; Riempire pieghe e depressioni tipiche dell’invecchiamento; Eliminare cicatrici lasciate da acne o da interventi chirurgici.

Infine, bisogna riconsidera il nostro stile di vita perchè l’alimentazione e la salute della bocca hanno un legame. L’alimentazione, si sa, incide enormemente sul nostro stato di salute generale. Ora, visto che tutto ciò che mangiamo passa per la nostra bocca, risulta evidente quanto la nostra dieta possa influenzare anche la salute di quest’ultima. Un’alimentazione scorretta, povera di nutrienti fondamentali (calcio, magnesio, zinco, ferro, selenio, vitamine C ed E) e ricca di zuccheri, può provocare danni al nostro organismo in generale e ai nostri denti e gengive in particolare.

