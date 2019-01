I Re Magi al presepe di Montaperto

Il “Presepe Vivente di Montaperto” attende i Re Magi

Ultimo giorno per visitare il “Presepe vivente di Montaperto”. Il suggestivo borgo agrigentino, oggi, 6 gennaio, aprirà le porte per accogliere i Re Magi che giungeranno alla caratteristica grotta dove ad attenderli sarà presente la Sacra Famiglia. Il sito in cui sorge il presepe sembra essere fermo nel tempo, un agglomerato di case che hanno preso magicamente vita per mostrare gli antichi mestieri: “U vardiddraru”, “U Scuparu”, “A Lavannara” ecc tutto strettamente legato alla vecchia tradizione rurale agrigentina, così come le degustazioni. Moltissimi i visitatori che hanno potuto apprezzare questo accurato percorso tra memoria, sacralità arricchita dal suono dei “Ciaramiddrari”. Per il gran finale, tornerà anche l’apprezzato spettacolo degli angeli luminosi. Si attendono dunque moltissimi visitatori dell’ultim’ora disposti ad essere trasportati totalmente dal turbinio di musiche colori sapori e farsi stupire dall’arrivo dei tre Magi oggi 6 gennaio dalle 17.30 in poi.