I ragazzi della Trinacria a lavoro in via Cavaleri Magazzeni

Ieri e oggi i ragazzi della Trinacria intervenuti in via Cavaleri Magazzeni, nei pressi della rotatoria di Cannatello, ad Agrigento. Alcuni abitanti gli avevano segnalato la situazione del marciapiede, dove non ci sono piú mattonelle e la gente è costretta a camminare sull’erba o, come spesso accade, direttamente sulla strada. Nelle scorse settimane , i ragazzi della Trinacria avevano dipinto le ringhiere di via San Vito. “I giovani volontari nel week end hanno fatto un lavoro pregevole che non finirò mai di elogiare a nome mio e di tutta la città-commenta il sindaco Micciché-. Ormai c’è grande sinergia tra i ragazzi della Trinacria e la mia amministrazione che, oltre a fornire loro tutto quello che gli può servire, provvederà ora a rimuovere quanto raccolto e diligentemente messo dentro i sacchi. Il prossimo intervento che è stato concordato riguarda il quartiere di Fontanelle, che mi sta molto a cuore.”