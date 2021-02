Covid, nessun nuovo contagio ad Agrigento, il sindaco: “dobbiamo insistere con le precauzioni e aumentare le vaccinazioni.”

Nessun nuovo caso di persone contagiate dal Coronavirus ieri ad Agrigento mentre sono aumentate di 11 unità le persone guarite. Così alla luce di queste novità il numero totale dei positivi in trattamento scende a 62. “Questo però non deve farci illudere che tutto sia finito, anzi- dice il sindaco, Franco Micciché-. Bisogna stare molto attenti per evitare che la situazione possa precipitare di nuovo. Abbiamo visto di regioni che erano passate in zona gialla e che sono dovute tornare in zona arancione se non rossa. Dobbiamo insistere con le precauzioni e aumentare le vaccinazioni. In tal senso posso dirvi che stiamo lavorando per attivare un centro vaccinazioni all’interno del Palacongressi. Domani abbiamo una riunione con l’Asp e l’Ente parco per concordare gli interventi, ognuno per le proprie competenza. Ma se tutto va bene entro pochi giorni il centro partirà e si potranno fare molte più vaccinazioni.”