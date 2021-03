I ragazzi della Trinacria a “lavoro” a Fontanelle

“Dobbiamo essere tutti grati all’instancabile lavoro dei Ragazzi della Trinacria che stanno contribuendo in maniera decisiva al miglioramento del decoro della città.” Lo dice il sindaco di Agrigento,Franco Micciché: “ormai da mesi sono al lavoro in varie parti della città e dei quartieri periferici dove operano in vario modo per sistemare parti della città. Dipingono, riparano, tagliano l’erba, rami e svolgono anche piccoli lavori di muratura dove vengono richiesti. E lo fanno – continua- per amore della loro città. L’amministrazione, e in particolare io e l’assessore Giovanni Vaccaro, contribuiamo come possiamo. Forniamo loro materiale, attrezzi e facciamo rimuovere gli sfalci del lavoro fatto. L’ultimo intervento oggi è stato effettuato a Fontanelle, dove grazie ad un apposito attrezzo taglia rami con bastone telescopico donato dall’avvocato Salvato, hanno tagliato i rami delle palme di viale Sicilia. Un lavoro che, mi dicono, non veniva effettuato da decenni. Non hanno finito, ma continueranno appena avranno un poco di tempo, visto che alcuni di loro lavorano e altri studiano. Ma se li vediamo all’opera, parliamoci, ringraziamoli e chiediamogli di cosa hanno bisogno. Sono dei volontari che fanno realmente il bene di questa città.”