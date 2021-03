Hub Palacongressi, Micciché: “struttura funzionale”

“Accolgo con grande interesse la notizia dell’apertura da lunedì 15 marzo prossimo, del centro vaccinale al Palacongressi del Villaggio Mosè.” Lo dice il sindaco di Agrigento, Franco Micciché che continua: “partire dalle otto saranno somministrate le prime vaccinazioni anti covid-19 ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione sul sito dell’Asp. In mattinata verranno a vedere il nuovo hub il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Anch’io mi recherò al Palacongressi, insieme all’assessore Giovanni Vaccaro, per vedere al lavoro la nuova struttura allestita in maniera funzionale in tempi brevissimi, grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto alcuni giorni addietro dal commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia e dal direttore del Parco, Roberto Sciarratta. A nome mio e della città desidero esprimere un pubblico ringraziamento a loro, ma anche alla Protezione Civile e alla Forestale per quello che hanno fatto e che stanno facendo per il bene della popolazione”.