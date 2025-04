Durante le festività pasquali, Ravenna ospiterà una delle competizioni più prestigiose del panorama calcistico giovanile: il “Ravenna Cup”. Questo torneo internazionale, che si svolgerà dal 18 al 21 aprile, vedrà la partecipazione di ben 121 società e oltre 270 squadre provenienti da più di 25 paesi, dando vita a un evento che promette di essere indimenticabile.

A rappresentare la Sicilia nella categoria Esordienti 2013, saranno i Piccoli Giganti, una delle squadre più promettenti della regione, che partiranno con grandi ambizioni. Guidati da Marco Fragapane e Ciccio Rocco, i giovani talenti biancoazzurri sono stati inseriti nel girone D, dove se la dovranno vedere con avversari di spessore. Tra le squadre presenti nel loro gruppo, spiccano i lariani del F.C. Como 1907, squadra di Serie A, la Pistoiese, la Nick Rizzo (squadra australiana), la Miranese e la Victoria Rimini.

Non mancano in altre categorie anche squadre professionistiche di grande rilievo, come l’Empoli, il Torino, il Rimini, il Ravenna e lo Spezia, che arricchiranno ulteriormente il torneo con il loro alto livello di gioco.

Per i Piccoli Giganti, questa sarà un’occasione unica per confrontarsi con realtà calcistiche di grande prestigio e vivere un’esperienza che va ben oltre il semplice gioco. Non solo una sfida sul campo, ma anche un’opportunità di crescita per i giovani atleti, che avranno l’occasione di mettersi alla prova in un ambiente internazionale e di rafforzare il loro spirito di squadra.

L’intero team, dal mister Fragapane a tutto lo staff, è pronto a vivere questa avventura con grinta e determinazione, consapevoli che ogni partita sarà una grande lezione di sport, ma soprattutto di vita.

In bocca al lupo ai Piccoli Giganti!

