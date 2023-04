I ladri aprono le auto in sosta e rubano borse, documenti e soldi

Tre furti su auto parcheggiate, in pieno giorno, sono stati messi a segno ad Agrigento. In via Europa, a pochi metri dalla Villa del Sole, qualcuno ha preso di mira la Fiat Punto, di proprietà di un impiegato, cinquantatreenne. Dopo avere forzato una portiera, dall’abitacolo sono spariti documenti, un mazzo di chiavi e gli spiccioli lascati nel portamonete. In via Gioeni, ignoti, senza essere visti, hanno aperto lo sportello di una Alfa Romeo, appartenente ad una pensionata, settantenne, e si sono portati via alcune decine di euro e i documenti.

Non molto lontano, nel centro storico della città, altra razzia. Un agente di commercio, cinquantacinquenne, è stato derubato di una borsa contenente vari documenti. Tutti quanti hanno formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla polizia. Gli agenti hanno avviato l’attività investigativa e, verosimilmente, uno dei primi passaggi è stato quello di verificare la presenza o meno, di impianti di videosorveglianza, pubbliche e private, nelle zone interessate dai furti. Occhi elettronici che potrebbero, qualora presenti e funzionanti, potrebbero portare all’identificazione dei ladri.