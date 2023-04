Bruciata l’area esterna di un bar. Aperta inchiesta

E’ quasi sicuramente doloso l’incendio che, nei giorni scorsi a tarda sera, ha danneggiato l’area esterna di un bar di una traversa del centralissimo viale Della Vittoria a Canicattì. Le fiamme hanno carbonizzato, una tettoria in plastica, un vaso e una botte di legno. Il fumo ha inoltre annerito parte del prospetto dell’immobile. Sono stati alcuni residenti della palazzina, dove al piano terra è ubicata l’attività lavorativa, a spegnere il rogo.

La polizia, dopo un sopralluogo, ha avviato le indagini per provare a fare chiarezza sull’accaduto. Gli investigatori avrebbero già ascoltato il proprietario dell’esercizio commerciale. Nulla trapela sul contenuto delle sue eventuali dichiarazioni. E sarebbero state acquisite le immagini di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza collocate non molto lontano dal bar. A riguardo non filtrano indiscrezioni.