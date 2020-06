I consigli utili per arredare una casa con stile

Arredare una casa con gusto e con stile è una cosa molto importante, perché fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi. Soprattutto oggi arredare un’abitazione significa puntare sulla personalizzazione degli spazi . I vari ambienti della casa non sono visti più soltanto come importanti dal punto di vista funzionale, ma possono garantirci anche la possibilità di staccare la spina dai ritmi frenetici della vita quotidiana, anche di quella professionale, per costituire una sorta di rifugio , per dedicarsi al relax e per vivere la vita quotidiana in atmosfere di completa accoglienza. Ma come fare per arredare la casa con estrema creatività, lasciando spazio anche all’utilità che certi ambienti possono avere nello svolgimento della vita di ogni giorno? Sicuramente ci sono delle regole importanti da seguire. Vogliamo proprio consigliarti a questo proposito.

Arredare con creatività i vari ambienti della casa

Ti consigliamo prima di ogni altra cosa di lasciare libero spazio alla tua fantasia. A volte bastano soltanto dei complementi d’arredo creativi che possono essere disposti nelle varie stanze, come per esempio la cameretta. A questo proposito puoi vedere tutte le soluzioni che ti propone Zucca Mobili, che ti dà la possibilità di scegliere fra tante proposte interessanti.

Per quanto riguarda lo stile non esiste una regola unica da seguire. Infatti puoi creare uno stile tutto particolare, accostando mobili di vario genere, anche a contrasto. In alternativa puoi sbizzarrirti nel seguire una coerenza estetica, valorizzando la tua casa con arredi moderni o contemporanei oppure con altri che si rifanno al carattere vintage.

L’importante è che ogni ambiente rappresenti per te la possibilità di creare un’atmosfera di vivibilità a 360 gradi, che riesca a coniugare l’aspetto estetico con quello della funzionalità.

L’arredamento della zona living

Uno degli ambienti a cui di solito si presta maggiore attenzione nell’arredamento di una casa è costituito dalla zona living. D’altronde non potrebbe essere diversamente, perché la zona del soggiorno è anche quella più vissuta.

È proprio lì anche che accogliamo gli ospiti e quindi rappresenta anche una sorta di biglietto da visita per la nostra casa. Come al solito, come ti abbiamo già specificato precedentemente, lo stile del living può essere composto a tuo piacimento.

Oggi le tendenze mirano più sullo stile minimal, soprattutto per rendere ariosi gli spazi. Per esempio puoi mettere un divano angolare spazioso o, se ami guardare di frequente la tv, ti puoi creare anche un angolo relax con una poltrona da dedicare completamente a te, aggiungendo per gli altri un divano a due posti.

L’importanza dei tessili

A comporre un’atmosfera accogliente della casa non ci sono soltanto i mobili, ma si usano sempre di più i componenti tessili, ai quali viene attribuito un ruolo molto importante. I tessili di una casa sono eccezionali in cucina, nel soggiorno, nel bagno e nella camera da letto.

Non possono mancare per esempio i tappeti, anche quelli per la cucina, e le tende. E poi non si deve trascurare lo stile unico che può dare la biancheria per il bagno.

A questo proposito considera i set di asciugamani, l’accappatoio, i tappetini per il bagno, gli asciugamani per gli ospiti, i teli per la doccia.

Nella zona living ti puoi dedicare ad arredare con più attenzione al carattere estetico anche utilizzando copridivani e cuscini. E poi non dimenticare le tende, che valorizzano la luminosità della stanza, molto importante specialmente per il salotto.

Infine non bisogna dimenticare lo spazio significativo che viene dato alla biancheria per la camera da letto: le parure di lenzuola, i copripiumini, i piumini, le trapunte, i copriletti. Tutti questi elementi contribuiscono a definire lo stile di una casa con una certa creatività che non può mancare.