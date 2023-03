I clienti non avevano lo scontrino fiscale: sanzionati una trentina di commercianti

Giro di vite del personale della Guardia di finanza della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Porto Empedocle, contro quei commercianti ed esercenti che non rilasciano lo scontrino fiscale. I finanzieri, attraverso dei veri e propri controlli, mirati e non, hanno scovato diversi “furbetti”. E a finire nei guai non sono stati gli acquirenti. Per loro, niente multa. Le sanzioni sono state emesse invece per i titolari degli esercizi commerciali. Una trentina, durante questo mese di marzo, quelle elevate a commercianti del centro di Agrigento e delle zone periferie, ma anche in alcuni centri vicini. La mancata emissione dello scontrino comporta una sanzione pari al 90% dell’Iva evasa e un minimo di 500 euro. Tutti i commercianti sono obbligati ad emettere lo scontrino elettronico per tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal loro importo.