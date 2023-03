Con l’auto si schianta contro il guardrail: conducente resta ferito

Ha perso il controllo della sua Toyota, sul viadotto Garibaldi, lungo la bretella che collega la strada statale 189 con il piazzale Fratelli Rosselli. L’auto è piombata contro il guardrail. E’ accaduto nella serata di martedì. Scattato l’allarme, sul posto si è portata un’ambulanza del 118 e gli agenti della sezione Volanti. L’uomo alla guida, un 57enne agrigentino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lievi traumi. Gli agenti sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale che, per fortuna, non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.