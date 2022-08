Hymera Comics & Games: al via la prevendita dei biglietti.Tra gli ospiti Giorgio Vanni

E’ ufficialmente partita la prevendita dei biglietti per la prima edizione della fiera “Hymera Comics” in programma il 10 e 11 settembre al Palacongressi di Agrigento. I ticket d’ingresso sono già disponibili in 2 biglietterie fisiche ad Agrigento e on line su mailticket.it. Tra gli ospiti confermati ci sarà anche Giorgio Vanni (nella foto), uno dei più famosi e longevi interpreti di sigle di cartoni animati, che terrà un mini live nella serata di sabato 10 settembre. “Hymera Comics” – organizzata dal gruppo “We are Comics” di Sciacca – è il nuovo progetto messo a punto da un team di appassionati, di cultori del mondo del fumetto e di tutto ciò che ruota al mondo fantasy: dai supereroi ai videogame fino ad arrivare ai Cosplayer, ovvero il “travestirsi” da supereroi e personaggi del mondo dei fumetti e del cinema fantasy con grande dovizia di particolari nei costumi e nel trucco. Un mondo che per 2 giorni diventerà realtà negli spazi interni ed esterni del Palacongressi con tanti ospiti, giochi di ruolo e momenti d’intrattenimento a tema. Il biglietto ordinario per accedere alla fiera costa 10 euro ed è possibile acquistarne uno cumulativo – che permette di entrare al Palacongressi in entrambe le giornate – al costo di 16 euro. I disabili potranno accedere gratuitamente inviando una specifica richiesta tramite e-mail all’indirizzo [email protected] Previsto l’ingresso gratuito per i nonni che hanno superato i 65 anni di età, mentre gli over 50 pagheranno 3 euro. Anche i più piccoli accederanno gratuitamente se non supereranno i 120 centimetri di altezza. Ulteriori informazioni allo 0922 25 019.