Hunziker e la figlia sulla scogliera della Scala dei Turchi

La popolare showgirl Michelle Hunziker, e la figlia Aurora Ramazzotti, in vacanza in questi giorni in provincia di Agrigento, hanno postato su Instagram alcune immagini mentre si trovano sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi di Realmonte (area non protetta) scatenano subito polemiche sui sociale.

Aurora Ramazzotti, sul suo profilo, si è trovata a rispondere ai tanti commenti che chiedevano spiegazioni. “È chiusa e recintata fino a un certo punto. Prima c’è un pezzo di spiaggia libera al pubblico”, ha scritto la figlia della Hunziker.

La Scala risulta sotto sequestro penale dal febbraio scorso, nel contesto di un’inchiesta condotta dalla Procura di Agrigento. Da occasione di rilancio per il turismo è stata trasformata in un problema.