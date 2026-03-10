Akra Bike Agrigento apre la stagione 2026 nel migliore dei modi conquistando la vittoria nella classifica di società alla Granfondo Valle dei Vini di Sambuca di Sicilia, prima prova della Coppa Sicilia di mountain bike.

Parte con il piede giusto la stagione 2026 per Akra Bike Agrigento, protagonista a Sambuca di Sicilia nella nona edizione della Granfondo Valle dei Vini, prima tappa della Coppa Sicilia di mountain bike.

La squadra agrigentina si è presentata al via con 19 atleti, riuscendo a colorare di biancazzurro il podio della manifestazione e conquistando un risultato di grande prestigio: primo posto nella classifica di società per punti addizionati, impreziosito da cinque podi di categoria, tra cui anche una vittoria assoluta.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Cristian Licata, che commenta così l’avvio di stagione:

«È stato un esordio davvero straordinario per i nostri ragazzi. Agrigento ancora una volta è riuscita a salire in cima alle classifiche grazie all’impegno e alla passione dei nostri atleti».

Tra i protagonisti della giornata spiccano i risultati ottenuti nelle diverse categorie. Calogero Turco ha conquistato il terzo posto nella categoria Master 4, mentre Giuseppe Buffa ha chiuso secondo nella stessa categoria. Podio anche per Salvo Carlino, terzo nella categoria Master 6.

Grande prova anche nelle E-MTB, dove Fabio Rizzo ha centrato il primo posto assoluto, mentre Luca Asselta ha conquistato il terzo posto di categoria.

«Oltre ai podi – aggiunge Licata – voglio sottolineare la prestazione di tutti gli altri atleti che hanno portato a termine una gara molto impegnativa, su un percorso davvero pesante. Questo dimostra la crescita del nostro gruppo».

Dopo l’ottimo debutto stagionale, la squadra guarda già al prossimo appuntamento del campionato. La seconda gara della Coppa Sicilia si disputerà il 29 marzo ad Agrigento, dove gli atleti di Akra Bike proveranno a confermare il grande avvio di stagione davanti al pubblico di casa.

