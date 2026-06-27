La Scala dei Turchi conquista la giuria internazionale: il fotografo agrigentino Massimo Macaluso colleziona premi su ViewBug

AGRIGENTO – La Scala dei Turchi continua ad affascinare anche oltre i confini italiani. A testimoniarlo è il successo ottenuto dal fotografo agrigentino Massimo Macaluso, che sulla piattaforma internazionale di fotografia ViewBug ha conquistato numerosi riconoscimenti grazie a uno scatto dedicato alla celebre falesia di Realmonte.

La fotografia è stata insignita del prestigioso “Judge Favorite”, il premio assegnato direttamente dalla giuria del concorso, che ha selezionato l’immagine per la sua capacità di raccontare il paesaggio attraverso una composizione di forte impatto visivo. Accanto a questo riconoscimento sono arrivati anche altri premi, tra cui l’Echo Award, il Talent in Focus Award e il Pause Award, assegnati a fotografie capaci di lasciare un segno negli osservatori per emozione, originalità e capacità narrativa.

Lo scatto ritrae la Scala dei Turchi dall’alto, mettendo in risalto il contrasto tra il bianco della marna e il blu intenso del Mediterraneo, una prospettiva che ha conquistato la community internazionale di fotografi e gli stessi giudici della piattaforma.

Non è stato premiato soltanto questo lavoro. Un’altra fotografia firmata da Macaluso, dedicata ai fuochi d’artificio tra le palme, ha ottenuto il Courage Award, il riconoscimento destinato agli autori che si distinguono per creatività e originalità nella condivisione delle proprie opere. Lo stesso scatto ha ricevuto anche il Momentum25 Award e il premio per la migliore inquadratura, confermando la qualità tecnica e artistica del lavoro.

Oltre ai premi legati ai singoli concorsi, il fotografo agrigentino ha ricevuto numerosi badge di merito che certificano l’attività svolta sulla piattaforma internazionale, dalla partecipazione ai contest alla qualità delle immagini pubblicate e all’interazione con la community.

I riconoscimenti ottenuti rappresentano un’importante vetrina internazionale non solo per il fotografo, ma anche per il territorio agrigentino, che attraverso immagini come quella della Scala dei Turchi continua a promuovere nel mondo uno dei suoi luoghi simbolo.

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