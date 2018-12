Hotel di lusso, ecco cosa cercano i turisti ad Agrigento

Roberto Principato è il general manager dell’hotel Villa Athena, uno degli hotel più lussuosi di tutta la provincia di Agrigento. In una recente intervista Principato ha parlato del suo amore per questa professione e degli aspetti più importanti da curare affinché l’hotel sia un’esperienza unica per ogni tipo di clientela e non solo un luogo dove si alloggia in vacanza.

Un hotel come Villa Athena viene visitato ogni anno da moltissimi clienti provenienti da tutto il mondo e ognuno di loro ha una propria idea di “lusso” da soddisfare. Per gli italiani, ad esempio, è molto più importante il design e l’architettura rispetto agli inglesi che cercano un’atmosfera unica. Per i tedeschi e gli spagnoli è importante la professionalità del personale.

Anche se per moltissimi clienti è importantissimo potere godere di una SPA e altri, invece, preferiscono dedicarsi alle attività sportive, tutti sono d’accordo nel ritenere che l’efficienza, la discrezionalità e la professionalità dello staff siano elementi imprescindibili quando si alloggia in un hotel di lusso.

““Un fattore però accomuna tutti ed è quello di preferire sempre un hotel chic. Che il lusso sia infatti tra i trend principali degli ultimi anni non è una sorpresa e questo è dimostrato dalla grande esplosione dell’offerta di servizi di altissimo livello, alla portata di tutti. Questa è esattamente la nostra mission: dare ai nostri ospiti la possibilità di regalarsi una vacanza o uno short break nella nostra meravigliosa location, a prezzi accessibili”. Con queste parole Roberto Principato ha voluto sintetizzare il concetto di “vacanza” che si sta diffondendo negli ultimi anni.