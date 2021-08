Contrae il Covid e cambia idea: “Vaccinarsi è necessario”

Una brutta esperienza che gli ha provocato tanta sofferenza. L’agrigentino Vincenzo Lauricella era un no-vax e adesso lancia un accorato appello a quanti rifiutano il vaccino. “Distanziamento e vaccini l’unico modo per difendersi”. Parma così Enzo che chiede scusa per averla pensata diversamente prima di essere contagiato dal coronavirus. “Sbagliando si impara ad amare la vita – dice-. State distanti e vaccinatevi e se contagiati rivolgetevi ad esperti perché il tempo è tutto. Il virus è cambiato, la variante Delta è pericolosissima. Gli ospedali sono pieni e sono molti i morti. In un territorio come il nostro dove le norme anticovid non vengono rispettare il vaccino e il distanziamento sono l’unica arma.” Enzo Lauricella è stato ricoverato nel reparto Covid del San Giovanni di Dio di Agrigento. “Ora ho consapevolezza: vedere con i propri occhi la morte e sentire con le proprie orecchie la sofferenza ti cambia- continua-. Se infettati curiamoci con gente esperta al Covid perché una cura corretta fatta in tempo salva dall’ospedalizzazione”.