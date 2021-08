Covid. Era ricoverato a Ribera, muore 54enne di Joppolo

Il Covid ha fatto un’altra vittima in provincia di Agrigento, e si tratta del primo decesso a Joppolo Giancaxio. A perdere la vita un uomo di 54 anni, che dopo esser risultato positivo, si trovava ricoverato da qualche giorno, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, dove è deceduto questa mattina. A darne comunicazione il primo cittadino Giuseppe Portella.

“È una notizia molto molto triste – scrive il sindaco -. L’Amministrazione, il Consiglio comunale e tutta la comunità Joppolese si stringono attorno alla famiglia con cordoglio, e con affetto. Questo tristissimo accadimento, mi spinge a ribadire, in modo più accorato l’appello: a coloro che ancora non lo hanno fatto, Vaccinatevi. Fatelo per voi e per le persone che amate.”