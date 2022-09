Highlights e foto Licata – Castrovillari

LICATA – CASTROVILLARI 0 – 1

Licata: Valenti, Rubino (12’ s.t. Izco), Cannia, Mudasiru, Calaio’, Orlando, Pino (7’ s,t, Saito), Marcellino (.t. Frisenna), Ouattara ( 17’ s.ty. Baldeh), Rotulo, Minacori. A dispo. Galesi, Puccio, Vitolo, Bertella, Cristiano). All. Romano.

Castrovillari: Caruso L, Moi, Stranieri, Cosenza, Longo (30’ s.t. Potenza), Azzaro (19’ s.t. Bonofiglio), Dorato (43? S.t. Mirabelli), Brignola, Trovato (33’ s.t. Caruso S. ), Asllani, Anzillotta (33’ s.t. Aceto). A dispos. Golia, Filomia, ViscigliaPittari. All. Pugliese

Arbitro: Aloise di Lodi.

Rete: 8’ p.t. Anzillotta.

Note: angoli 5 a 1 per il Licata; ammoniti: Mudasiru e Frisenna per i padroni di casa; Caruso L, Stranieri, Azzaro e Asllani per gli ospiti,

Foto Giuseppe Greco