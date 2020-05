HEMP SHOP: DOVE ACQUISTARE PRODOTTI A BASE DI CANNABIDIOLO

GLI HEMP SHOP, I NUOVI LUOGHI AMATI DALLE COPPIE

RECARSI AGLI HEMP SHOP PER LE NUMEROSE TISANE CONTRO L’INSONNIA

Negli ultimi anni, esperti medici e scienziati hanno sfruttato le proprietà curative del cbd, tra cui la diminuzione dell’infiammazione, il miglioramento della salute dell’intestino, sonno migliorato e altro ancora. Tuttavia, oltre a scopi medicinali, il cannabidiolo può anche essere usato per dare una spinta alla vita sessuale.

Come ingrediente non psicoattivo nella pianta di marijuana, il cbd può alleviare l’inibizione durante il sesso, nonché migliorarne l’intera perfomance intima. In altre parole, invece di usare l’alcool per rilassarsi, il cbd può fornire effetti simili ma senza soffrire per i postumi del consumo eccessivo di alcool. Infatti, poiché il cannabidiolo combatte l’insonnia, incorporare un vaporizzatore – acquistabile presso i numerosi hemp shop nazionali – o un infuso di CBD può effettivamente migliorare il sonno.

HEMP SHOP, TANTI I PRODOTTI DISPONIBILI DALLE PROPRIETA’ AFRODISIACHE

La cannabis può essere usata come afrodisiaco in molti modi: fumando oppure – ad esempio – mangiando cioccolatini alla cannabis. Questi sono tutti modi popolari per ricavarne i suoi effetti afrodisiaci. In altre parole, mentre i benefici più noti del cbd sono correlati all’ansia e al dolore, c’è anche la possibilità che possa aiutare ad innalzare i livelli di eccitazione e desiderio. Se applicato localmente, il cbd dilata i vasi sanguigni, consentendo al sangue ossigenato fresco di fluire più facilmente in quanto è un vasodilatatore. In genere, il sangue ossigenato fresco è associato ad una maggiore eccitazione e stimolazione. Secondo diversi studi, il cbd – reperibile presso qualsiasi hemp shop – è un potente antinfiammatorio e può essere efficace come trattamento aggiuntivo per il dolore.

Per secoli, i rimedi derivati dalla cannabis sono stati ampiamente utilizzati dagli erboristi e dai medici di tutto il mondo per trattare una serie di problemi di salute delle donne. I recettori del cbd si trovano nell’utero pertanto svolgono un ruolo significativo nei piaceri quotidiani associati al sesso. Questo avviene in quanto come accennato in precedenza, il cbd aumenta il flusso sanguigno e la sensazione nervosa, che può aiutare a migliorare il piacere sessuale e intensificare il piacere per tutte le parti.

Ancora vasto il terreno da percorrere in termini di ricerca nello spazio in cui si intersecano la salute delle donne e cbd. La legalizzazione della cannabis continua, aprendo le porte agli studi clinici e incrementando di fatto gli hemp shop sul territorio nazionale.

PRESSO GLI HEMP SHOP ANCHE L’OLIO PER IL CORPO AL CBD

Uno dei numerosi scopi per cui le persone acquistano presso gli hemp shop il cbd è per combattere l’ansia e migliorare il loro stato mentale. Il cbd agisce direttamente sul sistema endocannabinoide del corpo, una complessa rete di recettori del corpo che aiutano a regolare il sistema nervoso, il sistema immunitario e gli organi del corpo. Quei recettori, quando attivati dagli stessi endocannabinoidi del corpo, possono avere un effetto anti-ansia sul cervello. Inoltre, l’uso di cbd nei momenti di intimità può creare una sensazione di calma, relax ed euforia, traducendosi in un maggiore piacere sessuale.

A proposito di piacere sessuale, l’utilizzo di un olio per il corpo sensoriale offre un sollievo mirato oltre all’energia naturale. L’olio per il corpo infuso con cbd riduce la tensione muscolare e crea una sensazione lenitiva. La miscela terapeutica di oli essenziali combinata con cannabidiolo a spettro completo sfrutta il potere naturale dell’intera pianta. Si consiglia un intenso massaggio alla schiena e alle braccia del partner con l’olio per il corpo al cbd acquistato presso gli hemp shop.

In altre parole, siamo programmati biologicamente per essere in grado di utilizzare efficacemente il cbd per i suoi benefici anti-infiammatori, rilassanti per i muscoli e che riducono il dolore. E questo ha portato risultati strabilianti al sesso in tutte le sue componenti, dall’eccitazione al disagio e al dolore.

