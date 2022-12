Hanno tentato di scassinare i frigoriferi di locale, denunciato 17enne

E’ stato identificato il presunto autore del tentato furto al locale “Terrazza Enjoy”, sul belvedere tra via Pirandello, e Discesa Empedocle, ad Agrigento. Si tratta di un diciassettenne di Siculiana che è ospite di una casa famiglia, nel centro storico della città dei Templi. Il ragazzo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per il reato di tentato furto. Risulta essere invece in corso di identificazione il complice.

Ad incastrare il giovane sono state le telecamere dei sistemi di videosorveglianza, posti a presidio del bar, che hanno ripreso tutto. Due soggetti incappucciati che, alle 14,30 di domenica dello scorso 20 novembre, hanno tentato di scassinare i frigoriferi, dove sono custodite alcolici e bibite del locale. Hanno provato e riprovato parecchie volte, ma non sono riusciti a forzare le doppie serrature, poi si sono allontanati a mani vuote.

Il titolare dell’attività lavorativa, un quarantaduenne commerciante agrigentino ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito i filmati della videosorveglianza, e dopo averle esaminate, hanno individuato uno dei due delinquenti.