Guida ubriaco e si schianta contro auto, denunciato e patente ritirata

Nonostante avesse alzato di parecchio il gomito, s’è messo alla guida della Bmw, intestata alla moglie, e lungo via Capitano Ippolito, a Canicattì, è andato a sbattere contro una Bmw X3 condotta da una trentaseienne. Un trentacinquenne, commerciante, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, ed è risultato essere positivo all’abuso di bevande alcoliche.

I medici gli hanno riscontrato nel sangue un tasso alcolemico di 2.02 g/l. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Canicattì, quale sanzione accessoria gli hanno ritirato la patente di guida. La donna è rimasta illesa.