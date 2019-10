Hanno segregato in casa nipote disabile, coniugi restano in carcere

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato gli arresti dei due coniugi di Naro, fermati dai carabinieri della Compagnia di Licata, con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona, in quanto avrebbero segregato in casa il nipote disabile, di 33 anni, legandolo al letto con una catena stretta alla caviglia. A.V., e A.V., di 53 e 52 anni, rispettivamente di Naro e Palma di Montechiaro, tutori del disabile, restano in carcere.

La donna, in particolare durante l’interrogatorio, si è detta dispiaciuta per quanto accaduto, e ha chiesto perdono. Ha confessato ogni cosa. Il marito ha rilasciato dichiarazioni spontanee, e anche lui era scosso. Hanno raccontato che il ragazzo, già una prima volta si era allontanato dall’abitazione, e ritrovato giorni dopo in Calabria e in Campania. Sulla scomparsa del disabile si era occupata anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto”.

A.V., e A.V., di 53 e 52 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato, sabato pomeriggio, dai carabinieri al termine di un’indagine, coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio (nella foto) e dal pubblico ministero Gloria Andreoli. Il ragazzo è stato liberato.