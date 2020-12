Hamel difende il suo operato e respinge le accuse di Italia viva e Trupia

AGRIGENTO. Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex assessore all’Ecologia del Comune di Agrigento, Nello Hamel. “Con riferimento al Comunicato a firma di Giorgio Bongiorno, nel quale , traendo spunto dall’intervista resa dall’Assessore Aurelio Trupia, parla di “Rigenerazione morale e di ripristino della legalità nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti” usando espressioni che, per il in modo superficiale e capzioso con cui vengono formulate, possono far pensare ad un comportamento omissivo nella gestione dei rifiuti conclusasi nel settembre 2020, si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue:

Le dichiarazioni del Dr. Trupia sono apprezzabili e, con mia soddisfazione, ripropongono pedissequamente il contenuto di una disposizione inoltrata dal sottoscritto, assessore pro tempore, al Dirigente del servizio ecologia ed al Segretario Generale in data 19/04/2020, disposizione nella quale si evidenziavano le carenze, le inadempienze e le omissioni nel servizio svolto dalle imprese e, per maggiore chiarezza e comprensione, tali negatività segnalate, in parte e non esaustivamente , si elencano di seguito :

Mancato servizio di raccolta porta a porta a Favara Ovest e Zingarello, mancata attivazione delle compostiere mobili, mancato avvio dei GPS e sistemi di monitoraggio degli automezzi, mancato allestimento delle rastrelliere, mancato avvio della raccolta pluriorario in via Atenea, mancata attuazione della campagna di comunicazione ed informazione all’utenza, inadempimento rispetto ai previst 327 km settimanali di spazzamento meccanizzato, mancato lavaggio delle strade, omesso utilizzo di alcune spazzatrici, utilizzo anomalo del personale con distrazione dallo spazzamento alla raccolta, mancato utilizzo del camion con i soffioni per la pulizia delle aiuole e della dotazione di zappette per lo scerbamento dei cigli stradali.

Il sottoscritto, inoltre, in tale nota segnalava una gestione superficiale, approssimativa e assolutamente incompleta delle incombenze contrattuali e richiedeva un immediato cambio di passo e una revisione dei criteri di gestione del servizio con la direttiva di notificare all’impresa tutte le inadempienze con l’applicazione delle relative trattenute economiche, penali e sanzioni.

A questa nota sono seguite altre dettagliate disposizioni e direttive, nelle quali si indicavano ulteriori trasgressioni che potevano far configurare anche possibili ipotesi di danno erariale e, conseguentemente, si attivavano trattenute e sanzioni che, sommate a quelle già erogate in precedenza, arrivavano a cifre a 5 zeri.

Oggi, considerata la pervicace ostinazione a non ottemperare a tali obblighi contrattuali è il momento di passare a soluzioni ancora più drastiche valutando anche la possibilità di avviare l’iter di rescissione del rapporto contrattuale, scelta che in questo momento compete proprio all’Assessore Trupia ove ne ravvisi le condizioni.

Per tale motivo apprezzo la volontà dell’assessore Trupia di continuare l’ azione di contrasto alle inadempienze, già avviata dal sottoscritto da oltre due anni, mentre non posso che stigmatizzare le ambiguità delle dichiarazioni di Bongiorno il quale, nel richiamare i principi di legalità, afferma che non si è “mai sollevato sul serio il problema delle inadempienze contrattuali” tale affermazione per onestà intellettuale, deve portarlo ad indicare, se li conosce, i soggetti che avrebbero realizzato tali comportamenti omissivi ed immorali, evitando, così, di sollevare polveroni ingiustificati ed ingiustificabili che servono solo a gettare ombre ingenerose sulle persone che hanno operato con dedizione e nel solo interesse dei cittadini. Ricordo, infine, che per la prima volta dopo 15 anni nel 2018 e 2019 la TARI non è più aumentata e le utenze non domestiche hanno fruito di una diminuzione delle bollette del 20 per cento grazie all’utilizzo dei risparmi di gestione e al risultato della lotta all’evasione.