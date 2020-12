Beneficenza, “il grande cuore di Agrigento”

AGRIGENTO. In questi ultimi giorni prenatalizi presso le librerie, cartolibrerie e negozi di giocattoli di Agrigento è stato possibile acquistare regali per i bambini meno fortunati. E’ stato il Comune di Agrigento a raccogliere tutto il materiale donato generosamente dalla cittadinanza, consegnarlo alle associazioni di volontariato che sta provvedendo alla distribuzione. In questo contesto così difficile – spiegano gli assessori Picarella e Vullo – accadono anche cose che ti allargano il cuore perché mai come oggi si avverte la necessità di un messaggio positivo. L’iniziativa #saràcomunquenatale: Regalo sospeso ha sensibilizzato la cittadinanza in maniera straordinaria tanto da aver raccolto oltre duecento regali per tutti quei bambini di famiglie in difficoltà che in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando rischiavano di non avere neanche un regalo per natale. Vogliamo ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione – la conclusione degli Assessori Picarella e Vullo – ma crediamo anche di quelle famiglie che potranno giovarsi di questo prezioso aiuto sociale per propri figli, quanti hanno aderito all’iniziativa, e tutti quei cittadini che hanno raccolto l’invito donando con il loro regalo un sorriso in questi giorni di festa.