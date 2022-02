Ha ucciso il figlio in piazza, inchiesta approda al Riesame

Approda al Tribunale del Riesame l’inchiesta per l’omicidio del ventiquattrenne di Raffadali, Vincenzo Gabriele Rampello, assassinato dal padre, poliziotto, Gaetano Rampello di 57 anni, con 14 colpi della pistola.

Il legale difensore dell’indagato reo confesso, l’avvocato Daniela Posante, ha presentato un’istanza contro l’ordinanza cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, con cui ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri, e applicato la custodia in carcere.

Rampello durante le prime fasi d’arresto ha ammesso di avere ucciso il figlio, per strada, in piazza Progresso, a Raffadali, in seguito ad un litigio per soldi. La difesa contesta la premeditazione. “Non è credibile la tesi di un gesto d’impeto e non premeditato”, ha scritto il giudice nel provvedimento.