Ha rubato 21 porzioni di parmigiano in confezioni termosaldate e tre bottiglie di liquore di una nota marca dagli scaffali di un supermercato di via Due Fontane a Caltanissetta. Un trentottenne di Canicattì è stato arrestato dalla polizia. Il Gip del Tribunale di Caltanissetta ha già convalidato l’arresto dell’indagato ed ha applicato l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. A carico del canicattinese anche una denuncia per minaccia. L’uomo – secondo la ricostruzione dei fatti – aveva riempito una borsa di merce e ha minacciato il cassiere di bruciargli la macchina se avesse avvisato le forze dell’ordine. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno bloccato il 38enne nella sua abitazione e a seguito di perquisizione hanno sequestrato i pezzi di parmigiano e le bottiglie di liquore.