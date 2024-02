RivieraBanca Rimini-Moncada Energy Agrigento 73-61, il dopogara

Coach Calvani ammette: ‘Non potevamo dare di più’. Assente Sperduto per Agrigento. Il post-gara: interviste a Dell’Agnello, Calvani e Simioni.

In sala stampa coach Calvani ammette: non potevamo fare di più. Per Agrigento assente da due settimane Alessandro Sperduto. RivieraBanca Rimini-Moncada Energy Agrigento 73-61, il dopogara con le interviste al coach di RBR, Sandro Dell’Agnello, al coach della Fortitudo Agrigento, Marco Calvani, e al centro di RBR Alessandro Simioni (immagini e montaggio a cura di Matteo Paba).