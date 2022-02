Ha rubato al supermercato: identificata e denunciata

E’ stata identificata e denunciata per furto, una quarantenne agrigentina che, nei giorni scorsi, aveva rubato all’interno di un supermercato di “Bonamorone”, ad Agrigento. La donna, che non è affatto una indigente, aveva riempito due grandi borse per la spesa di generi alimentari e prodotti per la casa. Giunta alla cassa, anziché pagare, è riuscita a guadagnare l’uscita fuggendo via.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento raccolta la denuncia dei titolari dell’esercizio commerciale, nel giro di pochi giorni, hanno identificato la responsabile del furto, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, che hanno immortalato la donna più volte.

In particolare alcune telecamere esterne l’hanno ripresa mentre si stava allontanando dal parcheggio, dopo avere caricato la spesa su un’autovettura.