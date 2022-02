Casa presa di mira dai ladri due volte in poche settimane

Appena tre settimane fa gli avevano rubato quasi tutti gli infissi della casa di campagna, disabitata in questo periodo dell’anno. I ladri forse la stessa banda, ieri notte, sono tornati indisturbati nella stessa abitazione e, questa volta, hanno rubato una porta finestra scorrevole completa di telaio, l’ultima rimasta dopo l’ultimo colpo. I proprietari della residenza, che si trova in contrada “Calici”, a Canicattì, dopo l’amara scoperta hanno chiamato i poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi. La proprietà privata, purtroppo, non è dotata di nessun impianto di videosorveglianza.