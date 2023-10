Il Tribunale di Sciacca ha inflitto la condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione ad una badante rumena, Simona Pascaru State, 47 anni, per furto e rapina impropria ai danni dell’anziana di cui avrebbe dovuto prendersi cura. Il Tribunale ha disposto anche il pagamento di un risarcimento di 32 mila euro alla parte civile costituitasi con l’avvocato Giuseppe Perconti.

La vicenda risale al 2019. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe rubato in casa dell’anziana per cui lavorava a Bivona. Un bottino che tra soldi, gioielli e monili d’oro ammonterebbe a circa 50 mila euro. L’imputata è stata condannata anche per rapina poiché in una occasione, per impossessarsi di denaro contante nascosto nel ripostiglio dell’abitazione, avrebbe colpito con un calcio l’anziana proprietaria di casa.