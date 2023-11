Non l’ha fatta franca un giovane malvivente che ha rapinato un anziano in viale Regina Margherita nel centro di Canicattì. Si tratta di un trentenne canicattinese, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento proprio per l’ipotesi di reato di rapina. L’individuo ha avvicinato, strattonato e rapinato un pensionato del luogo al quale ha portato via la collana e l’anello d’oro che indossava e i soldi che aveva nel portafogli. L’anziano a parte il grosso spavento, per fortuna, non s’è fatto male. Scattato l’allarme, i poliziotti del Commissariato cittadino hanno immediatamente avviato l’attività investigativa su quanto accaduto e sono riusciti ad identificare l’autore dell’episodio criminale.