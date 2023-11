Scoperte irregolarità in due cantieri allestiti per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di alcune palazzine in territorio di Cammarata. Le ispezioni sono state effettuate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Cammarata, nell’ambito dell’operazione denominata “Vigilanza speciale Safety First”. Quattro le persone denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Tre sono imprenditori.

Un 64enne di Cammarata è ritenuto responsabile di utilizzo di ponteggio sprovvisto di protezioni contro la caduta dall’alto e omessa installazione parapetti su aperture verso il vuoto; un 37enne di Aragona deve rispondere di utilizzo Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) difforme rispetto a ponteggio e omessa installazione parapetti del ponteggio stesso; una 54enne di Cammarata è accusata di utilizzo Pimus difforme rispetto a ponteggio, ed infine un 44enne cammaratese il qualità di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori è ritenuto responsabile di aver omesso la sospensione dei lavori della ditta esecutrice in presenza di pericolo grave ed imminente.

Dopo avere accertato le omissioni alle imprese sono state comminate ammende per complessivi 44.000 euro e sanzioni amministrative pari a 3.000 euro. I carabinieri hanno ordinato la sospensione di una delle due attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di sicurezza.