Ha offeso pesantemente e picchiato la compagna, colpendola con schiaffi e pugni, nel centro storico di Agrigento ma lei all’arrivo delle forze dell’ordine ha rifiutato le cure mediche e non se l’è sentita di denunciare il fidanzato manesco. È accaduto, l’altra notte, tra le vie San Francesco e Pirandello, nel “cuore” della città dei templi. Sono stati alcuni passanti, increduli, ad avvisare il 112.

Carabinieri e polizia sono subito intervenuti. La ragazza, una giovane tunisina da anni residente ad Agrigento, ha però deciso di non querelare il fidanzato e ha anche rifiutato le cure ospedaliere. L’aggressore è un trentenne tunisino, anche lui da anni residente in città. Non è stato possibile neanche attivare il “codice rosso”, l’iter previsto per i casi di violenza sulle donne.