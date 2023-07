Una troupe della Rai è stata aggredita e minacciata da un gruppo di giovani abitanti di Lampedusa, mentre era al lavoro per documentare gli ultimi sbarchi di migranti, nei pressi di molo Favarolo. I protagonisti dell’aggressione hanno prima insultato il giornalista di Rai 1 e gli operatori, accusati di parlare sempre di immigrazione pregiudicando il turismo e determinando una “militarizzazione” dell’isola.

Poi sono cominciati gli spintoni nei confronti degli stessi operatori facendo finire per terra l’apparecchiatura utilizzata per il collegamento satellitare. Minacciate anche due troupe di Mediaset che sono accorse in difesa dei colleghi della Rai. Sul posto, i carabinieri che hanno identificato tutti ed hanno invitato giornalisti ed operatori a formalizzare una querela di parte.

Tutto quanto si è verificato nella giornata della visita a Lampedusa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e della commissaria europea Ylva Johansson che sono stati per un sopralluogo nell’hotspot, prima di tenere una conferenza stampa sull’emergenza migranti sull’isola.