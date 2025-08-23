I carabinieri della Stazione di Casteltermini hanno arrestato un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di evasione e lesioni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe violato l’obbligo di rientrare a casa e, insieme a un complice, avrebbe picchiato un compaesano per strada. La vittima, dopo essere riuscita a rifugiarsi prima nella propria abitazione e poi in caserma, è stata trasferita in ambulanza in ospedale dove è stata medicata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp