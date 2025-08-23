L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha disposto una nuova serie di nomine pastorali, che entreranno in vigore a settembre. A darne comunicazione è stato il vicario generale, don Giuseppe Cumbo. Nel dettaglio:
- Don Alessio Caruana, guiderà le parrocchie dSanta Croce – B.M.V. della Catena in unità pastorale con la parrocchia San Lorenzo (Monserrato) di Agrigento
- Don Matteo Mantisi, parroco della parrocchia San Lorenzo (Monserrato) in unità pastorale con le parrocchie Santa Croce – B.M.V. della Catena di Agrigento
- Don Salvatore Piazza, vice parroco della parrocchia B.M.V. del Carmelo di Sciacca
- Don Ignazio Puccio parroco della parrocchia San Calogero di Favara
- Don Calogero Putrone — mantenendo il servizio di vice presidente dell’I.D.S.C. — segretario dell’Arcivescovo
- Don Vincenzo Sazio— mantenendo il servizio di direttore dell’ufficio I.R.C. e Pastorale Scolastica — direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano
- Don Marco Scirica, vice rettore, animatore della Comunità Propedeutica del Seminario Arcivescovile, responsabile del servizio diocesano di pastorale vocazionale
- Don Giovanni Scordino, parroco delle parrocchie San Giuseppe – San Giacomo di Agrigento
- Don Francesco Traina, vice parroco della parrocchia Santa Oliva di Raffadali
- Don Gioacchino Atanasio Vassallo, parroco delle parrocchie Santa Maria La Vetere – San Paolo di Licata
Don Giuseppe Cumbo invita la comunità diocesana, “a sostenere con la preghiera le comunità e i presbiteri interessati. Grati a Dio che continua a prendersi cura del suo popolo, guardiamo a Maria, immagine della Chiesa pronta ad ascoltare e a mettersi a servizio dei fratelli, per essere discepoli fedeli del Signore”.
