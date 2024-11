Senza alcuna autorizzazione ha organizzato una serata danzante, ma è incappato in un controllo della polizia. Il titolare di un ristorante, in territorio di Canicattì, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Ad effettuare il controllo sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino. A carico del ristoratore, oltre alla denuncia, è stata comminata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 416 ad un massimo di 2.478 euro.

