E’ stato arrestato il venticinquenne che ieri pomeriggio si era barricato in un peschereccio al porto di Marianello a Licata. Deve rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato posto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Palma di Montechiaro, in attesa del giudizio per direttissima. Il giovane armato di coltello avrebbe minacciato di morte i suoi genitori. Voleva soldi e quando se li è visti negare ha creato il caos. È scappato e raggiunta la zona del porto si è rifugiato all’interno dell’imbarcazione. Qui oltre a minacciare di morte carabinieri e poliziotti, con un bastone ha rotto alcuni vetri del peschereccio ed è rimasto leggermente ferito.

