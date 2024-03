E’ finita a processo per le minacce social rivolte al sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Si tratta di una sessantaquattrenne originaria della provincia di Milano. Lo ha stabilito il giudice Vincenzo Ricotta a margine di un’udienza predibattimentale. Il processo a carico della donna si aprirà formalmente il prossimo 18 ottobre davanti il giudice monocratico di Agrigento, Katia La Barbera. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dal primo cittadino, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Gianfranco Pilato. La donna avrebbe minacciato la sindaca ritenendola responsabile di non essersi occupata adeguatamente di una colonia felina in via San Calogero provocando la morte di alcuni gattini. Frasi, postate sui social, dal tenore di questo tipo: “Hai dei figli? Ti auguro finiscano sotto una macchina…e possa crepare anche lei schifoso essere”.