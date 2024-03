Ha tentato di togliersi la vita provocandosi dei tagli alla gola e ai polsi all’interno della sua abitazione. Una trentacinquenne di Licata è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” con delle ferite in diverse parti del corpo. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino che si stanno occupando delle indagini per ricostruire quanto accaduto. Sconosciuti i motivi del gesto.